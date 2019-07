Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička vyjela mimo komunikaci

STAŇKOV - S vozidlem havarovala. Uplatňuje technickou závadu na vozidle. Vozidlo bylo zajištěno ke znaleckému zkoumání.

Dne 28. června 2019 v 15:30 hodin došlo na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Křenovy a Ohučov v úseku silnice mezi čerpací stanicí a odbočkou na obec Staňkov k dopravní nehodě. Třiadvacetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Nissan Micra na rovném přímém úseku vyjela vpravo mimo silnici, kde narazila do sloupku a do dopravní značky Dálková návěst s šipkou. Řidička jako příčinu dopravní nehody uváděla technickou závadu na vozidle, ke které mělo dojít na pravé straně vozidla, přičemž se mělo stáčet do protisměru. Na to zareagovala tak, že strhla řízení doprava, s vozidlem dostala smyk a následně havarovala mimo silnici. Vozidlo policisté zajistili ke znaleckému zkoumání. Řidička utrpěla lehké zranění, požití alkoholu u ní policisté vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 40 tisíc korun a na dopravní značce na 30 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. července 2019

