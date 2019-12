Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidička u Modřic najela do protisměru

BRNO VENKOV: Při střetu dvou osobních vozidel se zranila jedna osoba.

Dopravní policisté řešili v pátek dopoledne na silnici I/52 ve směru z Brna na Rajhrad dopravní nehodu dvou aut. Řidička osobního vozidla u Modřic zazmatkovala a vjela do protisměru, kde se střetla s dalším osobním vozidlem. Při nehodě utrpěla lehčí zranění, se kterým ji záchranáři převezli k ošetření do nemocnice. Provoz byl v místě nehody sveden do jednoho jízdního pruhu, tvořily se kolony. Po 11 hodině se podařilo komunikaci opět plně zprůjezdnit.

nprap. David Chaloupka, 20. prosince 2019

vytisknout e-mailem