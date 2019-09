Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidička srazila matku s dětmi

NYMBURSKO – Vážnou dopravní nehodu řeší kriminalisté.

Ve středu 18.9.2019 v odpoledních hodinách došlo v Poděbradech na křižovatce ulic Za Nádražím a Čechova ke srážce vozidla s osobami. Šestapadesátiletá řidička s vozidlem Škoda Yetti dle jejího vyjádření za volantem usnula a přejela do protisměru. Následně narazila do zděné stěny a s vozidlem pokračovala až na přilehlý chodník, kde v tu dobu na rohu křižovatky stála pětadvacetiletá žena s tříletou dcerou v kočárku a druhou dcerou, kterou vedla za ruku. Došlo ke střetu a vlivem nárazu k těžkému zranění dvou osob. Tříletá dívenka byla z místa letecky transportována do nemocnice Motol, matka s druhou dcerou byly se zraněními odvezeny do nemocnice Kolín. Řidička vyvázla z nehody bez zranění, orientační dechová zkouška vyšla jako negativní. Případ nyní šetří kriminalisté z Nymburka jako podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

19. září 2019

vytisknout e-mailem