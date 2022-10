Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidička se zákazem uvízla v poli

České Budějovice - Zastavilo ji bláto, policisté zjistili, že je v podmínce.

Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou řeší případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Z tohoto skutku je podezřelá žena (34 let) z Českobudějovicka. Ta v sobotu 15. října po deváté hodině ráno řídila vozidlo značky Mazda nedaleko Číčenic, dále pokračovala do obce Strachovice a do Dřítně, kde před sportovním hřištěm najela doprava na polní cestu, po které dojela až k obci Nákří, kde opět najela na silnici a jela až do obce Olešník. Odtud pak zamířila na nedaleké pole, odkud už nevyjela. Zastavilo ji bláto, do kterého s automobilem zapadla. Policisté, kteří přijeli na místo zjistili, že byl ženě udělen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem a zákazem činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do července 2024.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. října 2022

Odkazy do noveho okna Foto vůz v poli Detailní náhled

vytisknout e-mailem