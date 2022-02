Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička se při řízení otočila na zadní sedačky na dceru

POBĚŽOVICE – Vyjela mimo komunikaci, kde narazila do betonového můstku. Obě byly po dopravní nehodě převezeny do nemocnice.

Dne 14. února 2022 v 16:15 hodin došlo na místní komunikaci v ulici Žižkova v Poběžovicích k dopravní nehodě. Čtyřiadvacetiletá řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia jedoucí ve směru z obce Poběžovice směrem na obec Otov se plně nevěnovala řízení, když se za jízdy otočila na zadní sedadla na svoji dceru. Vyjela mimo komunikaci, kde narazila do betonového můstku. Řidička utrpěla lehké zranění a byla převezena do nemocnice k ošetření, na preventivní vyšetření byla do nemocnice odvezena i její malá dcera. Požití alkoholu před jízdou policisté u ženy vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 45 tisíc korun.



15. února 2022

15. února 2022

