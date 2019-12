Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička s osobním autem způsobila nehodu

DÁLNICE D5 - Narazila do přívěsu se směrovou šipkou a z místa ujela. Nyní ji hledají dálniční policisté.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky nehody, která se stala 22. listopadu kolem 15:45 hod. na dálnici D5 na km 113 u obce Kladruby ve směru jízdy na Plzeň. Dosud neznámá řidička s blíže nezjištěným osobním vozidlem s belgickou mezinárodní poznávací značkou tam v levém jízdním pruhu narazila do přívěsu se směrovou šipkou, který byl připojený k nákladnímu vozidlu značky Iveco správy a údržby dálnice. Souprava zde zajišťovala bezpečnost vozidla jedoucího před ním, které kosilo trávu mezi středovým svodidlem dálnice. Řidička na místě nehody nezastavila a pokračovala dál v jízdě.

Ostrovští dálniční policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501. Informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

6. 12. 2019

vytisknout e-mailem