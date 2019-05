Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička při průjezdu zatáčkou dostala s vozidlem smyk

HORŠOVSKÝ TÝN - Vjela za pravý okraj komunikace, následně přejela s vozidlem do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci, kde vozidlo narazilo do svodidel. Po nárazu bylo odraženo zpět na komunikaci, kde došlo ke střetu s protijedoucím osobním vozidlem

K dopravní nehodě došlo dne 3. května 2019 v 10:25 hodin na silnici II. třídy číslo 193 mezi obcemi Horšovský Týn a Domažlice. Třiačtyřicetiletá řidička osobního automobilu Citroen Saxo jela ve směru jízdy od obce Domažlice na obec Horšovský Týn. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Na mokrém povrchu pozemní komunikace dostala s vozidlem smyk, vjela za pravý okraj komunikace, následně přejela s vozidlem do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci, kde vozidlo narazilo do svodidel. Po tomto nárazu bylo odraženo zpět na komunikaci, kde došlo ke střetu s protijedoucím osobním vozidlem Škoda Octavia, které řídil šestašedesátiletý řidič. Při dopravní nehodě utrpěla řidička zranění a z místa dopravní nehody byla převezena do Domažlické nemocnice. Spolujedoucí z vozidla Škoda Octavia utrpěla při dopravní nehodě také zranění a z místa dopravní nehody byla převezena do Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. Alkohol u řidičů obou vozidel byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou elektronickým přístrojem. Při dopravní nehodě došlo ke hmotné škodě na vozidle Škoda Octavia ve výši 80 tisíc korun, na vozidle Citroen Saxo škoda 30 tisíc korun a na kovových svodidlech vznikla škoda 70 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. května 2019

