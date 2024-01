Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidička nezvládla jízdu na náledí

Prachatice – Buk – S vozidlem narazila do stromu, ona i její spolujezdci skončili v péči lékařů. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli včera po dvacáté hodině k dopravní nehodě, ke které došlo mimo uzavřenou část obce, na silnici III. třídy v katastru obce Buk. Řidička osobního vozidla Dacia Duster dostala vlivem nepřiměřené rychlosti po projetí pravotočivé zatáčky na namrzlé komunikaci smyk, následkem čehož přejela do protisměru a dále mimo vozovku, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě utrpěla ona i její dva spolujezdci zranění, se kterými byli převezeni do nemocnice na ošetření. Alkohol u řidičky vyloučila orientační dechová zkouška. Hmotná škoda na havarovaném vozidle byla předběžně vyčíslena na 60 000 korun.

Policisté nabádají řidiče k větší opatrnosti, aby nepřeceňovali své schopnosti a především nepodceňovali povětrnostní podmínky. Obzlášť v těchto dnech je třeba počítat s větší možností tvorby náledí, proto uberte nohu z plynu, ať se všichni v pořádku vrátíte ze svých cest domů.

17. ledna 2024

