Řidička nedodržela dostatečnou bezpečnostní vzdálenost

DOMAŽLICE – Zezadu narazila do vozidla, které zastavilo před ní vlivem dopravní situace. Druhá řidička utrpěla zranění.

K dopravní nehodě na křižovatce silnic II. třídy č. 193 a III. třídy č. 19364 v Domažlicích v ulici Kozinova došlo dne 21. ledna 2021 v 07:09 hodin. Třiačtyřicetiletá řidička osobního automobilu tovární značky Hyundai IX35 jedoucí ve směru jízdy od obce Havlovice do centra obce Domažlice nedodržela bezpečnostní vzdálenost a zezadu narazila do vozidla tovární značky Kia Ceed šestadvacetileté řidičky, která vlivem vzniklé dopravní situace s vozidlem zastavila. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky vozidla Kia. Z místa dopravní nehody byla transportována k ošetření do Domažlické nemocnice. Požití alkoholu u obou řidiček policisté vyloučili dechovými zkouškami. Při dopravní nehodě vznikla na vozidle Hyundai škoda 80 tisíc korun a na vozidle Kia rovněž 80 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. ledna 2021

