Řidička najela na dálnici do protisměru

PROSTĚJOVSKO - Jakmile si řidička uvědomila, že jede v protisměru, zavolala o pomoc na policii.

Včera krátce před třináctou hodinou jsme na lince 158 přijali oznámení o jízdě osobního vozidla v Prostějově na dálnici D46, které jelo v protisměru směrem na Vyškov. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Mimo několika volajících řidičů o jízdě vozidla v protisměru, zavolala také na tísňovou linku i spolujezdkyně řidičky, která omylem najela do protisměru na 26 km. Řidička si hned po nájezdu na dálnici uvědomila, že jede v protisměru a zavolala na policii o radu. Operační důstojník ji navedl, aby odstavila auto na krajnici, a aby z něj všichni vystoupili do bezpečného prostoru za svodidla a počkali na policisty. Ti přijeli během okamžiku. Nechali řidičku vůz otočit a sjet z dálnice. Poté ji podrobili dopravní kontrole. Žena nebyla pod vlivem alkoholu, ani pod vlivem jiné návykové látky. Uvedla, že špatně odbočila a omylem vjela do protisměru na dálnici. Policisté čtyřicetileté řidičce z Blanska na místě udělili příkazem pokutu ve výši 4 500 korun.

por. Mgr. Libor Hejtman

17. ledna 2024

