Řidička nadýchala 2,53 promile

TRUTNOVSKO - Opilá řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy, když havarovala do sloupu.

HavloviceV neděli třicet minut po 20. hodině 55letá řidička vozidla Hyundai v Havlovicích havarovala do sloupu veřejného osvětlení a oplocení domu, když usedla za volant opilá.

K dopravní nehodě došlo zřejmě tím způsobem, že žena řídila pod vlivem alkoholu a nepřizpůsobila rychlost jízdy na mokré vozovce, přičemž při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala smyk. Přejela do protisměru a vlevo narazila do sloupu a plotu.

Přivolaní policisté s ženou provedli na místě dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 2,53 promile. Řidička neutrpěla žádné zranění a na místě přišla o řidičský průkaz. Způsobená celková škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.

Případ policisté zadokumentovali pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

26. 4. 2022, 11:00

