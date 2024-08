Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička havarovala vlivem únavy a nepříznivým povětrnostním podmínkám

JABLONEC NAD NISOU – Řidička za deště nezvládla řízení vozidla, vyjela mimo silnici, kde narazila do stromu. Podíl na havárii měla i její únava.

Tento týden v pondělí v půl sedmé ráno se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Na Hutích. Řidička s vozidlem Citroen Xara jela ve směru od Dolní Černé Studnice do centra města, kde nepřizpůsobila rychlost povaze a stavu mokré vozovky při dešti, vyjela mimo komunikaci, kde narazila do vzrostlého listnatého stromu. Svůj podíl na této havárii měla údajně i únava řidičky, která byla následně se svým nezletilým spolujezdcem převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na vyšetření do jablonecké nemocnice. Alkohol u ní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





21. 8. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem