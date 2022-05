Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidička havarovala na dálnici D6

RAKOVNICKO – S těžkým zraněním byla vrtulníkem transportována do nemocnice.

Ve čtvrtek 5. května, po půl osmé večer, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě osobního vozidla, k níž došlo v katastru Řevničova na dálnici D6.

Podle dosavadního šetření k nehodě došlo pravděpodobně tak, že 61letá žena jela osobním vozidlem ve směru od Prahy na Karlovy Vary, kde na úseku dálnice v katastru Řevničova, z dosud nezjištěných příčin vyjela vpravo mimo komunikaci do příkopu, z něhož se vrátila zpět na těleso dálnice a poté opět vjela do silničního příkopu, kde narazila do hlásiče SOS. Po nárazu s vozidlem vyjela na vozovku a potom opět skončila v silničním příkopu. Tímto způsobem tak ujela téměř půl kilometru.

Okolnostmi a příčinou se zabývají dopravní policisté, kteří šetřením nehody nespatřili žádnou brzdnou stopu, což předběžně ukazuje na zdravotní indispozici řidičky při jízdě.

Záchranářům se na místě podařilo u ženy obnovit životní funkce, tu následně poté transportoval vrtulník do jedné z pražských nemocnic.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

6. května 2022

