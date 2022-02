Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidička havarovala do svodidel

Prachatice – Netolice – Z místa byla letecky transportována do nemocnice. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes v devět hodin dopoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici I. třídy číslo 145, v katastru obce Netolice, část Petrův Dvůr, ve směru jízdy Prachatice – Netolice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelá řidička osobního vozidla Ford Focus, která z přesně nezjištěných příčin vyjela s vozidlem vpravo mimo vozovku, kde narazila do silničních svodidel a následně do zábradlí betonové propusti. Řidička utrpěla přesně nezjištěná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. Alkohol nebylo možné na místě vzhledem k rozsahu poranění provést, proto byl nařízen odběr žilní krve. K dalším zraněním osob nedošlo. Hmotná škoda na vozidle je odhadem 20 000 korun, na silničních svodidlech a zábradlí je škoda předběžně vyčíslena na 20 000 korun. Komunikace v místě dopravní nehody byla na dvě hodiny uzavřena.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

7. února 2022

vytisknout e-mailem