Řidička havarovala

SPÁŇOV – Na zasněžené vozovce dostala smyk. Vyjela do příkopu, kde narazila do dopravní značky. Vozidlo zůstalo na boku.

K dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 22 mezi obcemi Domažlice a Kdyně před odbočkou na obec Spáňov došlo dne 12. ledna 2021 v 10:20 hodin. Devětašedesátiletá řidička osobního automobilu Škoda Fabia jedoucí ve směru od obce Domažlice na obec Kdyně si nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Při jízdě na rovném úseku dostala na zasněžené vozovce s vozidlem smyk. Vjela do protisměru, kde vyjela do levého silničního příkopu, narazila do dopravní značky Směrová tabule s cílem vpravo a poté se přetočila s vozidlem na pravý bok. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u řidičky vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 30 tisíc korun a na dopravní značce na 4 tisíce korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. ledna 2021

