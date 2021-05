Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidička dostala na mokrém povrchu komunikace smyk

STAŇKOV – Přejela do protisměru, kde narazila do nákladní soupravy. Mladá žena utrpěla lehké zranění.

K dopravní nehodě na křižovatce silnice I. třídy č. 26 a silnice II. třídy č. 185 mezi obcemi Křenovy a Staňkov došlo dne 5. května 2021 v 06:40 hodin. Devatenáctiletá řidička osobního automobilu Škoda Fabia nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Při průjezdu křižovatkou, kdy odbočovala ze silnice I. třídy č. 26 na silnici II. třídy č. 185 na obec Staňkov dostala na mokrém povrchu komunikace smyk, přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucí soupravy nákladního automobilu Mercedes s přívěsem Obermaier jednadvacetiletého řidiče přijíždějícího do křižovatky od obce Staňkov. Alkohol byl u obou účastníků dopravní nehody vyloučen dechovými zkouškami. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidičky, která na místě dopravní nehody odmítla přivolání zdravotníků a následně sama vyhledala lékařské ošetření. Na osobním automobilu Škoda Fabia vznikla škoda 30 tisíc korun, na nákladním automobilu Mercedes byla škoda vyčíslena na 40 tisíc korun. Na přívěsu a přepravovaném pracovním stroji Komatsu škoda nevznikla. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. května 2021

