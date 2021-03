Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička dokázala zabránit střetu s jedním vozidlem, do druhého narazila

JABLONEC NAD NISOU – Řidička, která vyjížděla od panelového domu do ulice, pravděpodobně bezprostředně najela do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu.

V pátek odpoledne krátce po půl čtvrté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Vlaštovčí. Řidička s vozidlem BMW vyjížděla od panelového domu do ulice, kde pravděpodobně najela bezprostředně do jízdní dráhy řidičce s vozem Honda jedoucí po ulici Vlaštovčí směrem k ulici Liliová. Řidička s vozidlem Honda dokázala zabránit střetu s vozem BMW tím, že strhla řízení vlevo. Ovšem řízení se jí již nepodařilo zcela srovnat a na pravé straně narazila do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia, jehož řidička si nakládala věci do zavazadlového prostoru. Alkohol u řidiček policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 20.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





22. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem