Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidička bourala z nepozornosti

KARLOVARSKO – Skončila na střeše v protisměru.

V úterý dne 12. prosince 2018 řídila 57letá řidička osobní vozidlo značky Škoda Fabia, a to po silnici I/13 ve Stráži nad Ohří, ve směru od Ostrova na obec Boč. Při jízdě se zřejmě plně nevěnovala řízení, přičemž dle jejího vyjádření se měla na okamžik podívat mimo směr jízdy a z toho důvodu přejela s vozidlem do protisměru. Zde narazila do svahu a po nárazu se převrátila s vozidlem na střechu. Po vyproštění hasiči byla řidička předána záchranářům, kteří jí převezli s lehkým zraněním na ošetření do nemocnice. Policisté s řidičkou provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla negativně. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 120 tisíc korun. Za přestupek jí policisté udělili pokutu.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

12. 12. 2018

Odkazy do noveho okna Místo DN Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+