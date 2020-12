Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidiči versus chodci

Tábor – Pozor zejména v ranních a podvečerních hodinách.

Táborští dopravní policisté šetří další z případů střetů vozidel s chodci. Došlo k němu krátce po půl šesté hodině večerní pondělí dne 21. prosince 2020 v prostoru křižovatky ulic Zavadilské a Vožické v Táboře. Řidič staršího věku osobního vozidla tovární značky Nissan Terrano zde v prostoru přechodu pro chodce zachytil chodkyni středního věku. Ta při pádu na vozovku utrpěla lehké zranění, které si vyžádalo zásah zdravotnické záchranné služby a následné ošetření v nemocnici.

Nejedná se o ojedinělý případ. Ke kolizím motorových i nemotorových vozidel s chodci dochází zejména v ranních a následně v podvečerních hodinách, a to zejména v důsledku snížené viditelnosti. Opětovně proto nabádáme chodce, aby byli vybaveni reflexními prvky, a to nejen v případech, kdy to striktně vyžaduje zákon. Vedle dodržování všech pravidel bezpečnosti silničního provozu pak apelujeme zejména na zvýšenou pozornost a ohleduplnost, a to jak ze strany řidičů, tak i chodců.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

22. prosince 2020

