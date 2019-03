Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidiči věnujte se vždy plně řízení

KLADENSKO – Dopravní nehoda na okraji města Kladna.

Dne 20. března 2019 kolem patnácté hodině byla oznámena dopravní nehoda na okraji města Kladna nedaleko kruhového objezdu ve směru na obec Velké Přítočno.

Při projíždění pozemní komunikací z Kladna směrem do obce Velké Přítočno se dvě osobní vozidla jedoucí za sebou vyhýbala překážce na silnici a došlo v daném okamžiku k nečekanému snížení rychlosti. Řidič autobusu jedoucí za těmito vozidly, aby zabránil střetu, vjel na okraj vozovky, kde došlo k sesunutí krajnice. Autobus sjel do příkopu, kde došlo k jeho naklonění. V autobuse v danou chvíli cestovalo přibližně deset cestujících, kteří z autobusu vystoupili a nikdo z nich neutrpěl žádné zranění.

Při projíždění tímto úsekem pětadvacetiletá řidička v osobním vozidle tovární značky Citroen se plně nevěnovala řízení a narazila do osobního vozidla Škoda Octavia s šestapadesátiletým řidičem. Na místo dopravní nehody byla přivolána posádka ZZS, ale nikdo neutrpěl zranění, se kterým by byl z místa převezen do nemocnice.

Policisté vyzvali všechny tři řidiče k dechovým zkouškám, které byly s negativními výsledky a alkohol byl na místě vyloučen.

Pozemní komunikace z Kladna do Velkého Přítočna byla v době šetření dopravní nehody plně uzavřena a policisté prováděli odklon po přilehlých komunikacích.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. března 2019

vytisknout e-mailem