Řidiči v poutech

Během dopoledne zastavili policisté v rámci běžného výkonu služby dvě vozidla. Jejich řidiči pak pro spáchání různých deliktů skončili v poutech.

Včera několik desítek minut po sobě zastavily hlídky pohotovostní motorizované jednotky nezávisle na sobě dvě vozidla a zkontrolovaly jejich řidiče. Ačkoli se zmínění dozajista neznali, provedené kontroly pro ně dopadly úplně stejně. Oběma zaklapla na rukou služební pouta a do cíle, kam směřovali, již nedojeli. Po provedeném zákroku byli předvedeni na jednotlivé služebny k provedení dalších úkonů.

První z řidičů putoval na policejní služebnu pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí nedlouho po desáté hodině dopoledne. Policisté ho přistihli u Modřan pří jízdě v motorovém vozidle, ačkoli má vysloven zákaz řízení do července 2021. Nedlouho poté pak členové pohotovostní jednotky ukončili jízdu řidiči vozidla, když ho za pomoci světelných a zvukových signálů zastavili v Husitské ulici na Žižkově. Provedená kontrola vozidla totiž odhalila krátkou střelnou zbraň a přes 30 gramů neznámé krystalické látky, která bude podrobena expertíze. A to nebylo všechno. Kontrolovaný má zákaz řízení do června 2021 a navíc soudem zakázán vstup území metropole až do března 2023.

Bude se tak zodpovídat nejen z podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, ale i z podezření ze spáchání trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a nedovolené ozbrojování. Za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobod. Poloviční trestní sazba hrozí řidiči v prvním případě.

por. Mgr. Jan Rybanský - 27. listopad 2020

