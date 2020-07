Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči ruply nervy

MOSTECKO - Řidiči si vyčetli způsob jízdy, jeden rozbil čelní sklo; Do paneláku chodil na návštěvy a při tom tam kradl.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu poškození cizí věci 44letého muže z obce na Litvínovsku. Ten jel s osobním autem z obce Horní Jiřetín na Záluží a po následené roztržce měl poškodit sklo u nákladního vozidla. K události mělo dojít na komunikaci I/27, kde jel řidič s nákladním vozidlem. Při jízdě ho předjelo osobní auto, jehož řidič měl následně donutit řidiče nákladního vozidla zastavit. Řidič osobního auta vystoupil a šel k nákladnímu vozidlu, došlo ke slovní výměně mezi oběma řidiči, kteří se navzájem počastovali nadávkami a to kvůli charakteru jízdy, která se nelíbila ani jednomu z nich. Následně motorista z osobního vozu měl udeřit pěstí do čelního skla nákladního vozidla, poté z místa odešel, nasedl do svého auta a odjel. Muž z druhého vozu jel za ním, stačil přivolat policii, která na místo dorazila v době, kdy již oba automobily stály na parkovacím místě. Poškozený motorista odhadl způsobenou hmotnou škodu na částku sedm tisíc korun. Obviněný je stíhán na svobodě.

Z chodby domu odnesl šatní skříň, jindy dětskou koloběžku

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 19letému mladíkovi z Mostu. Ten měl minulý měsíc jít na návštěvu svého kamaráda do mosteckého sídliště Liščí vrch a tam měl z panelového domu ze společné chodby odcizit šatní skříňku se zrcadlem, kterou si tam odložil majitel bytu. Krádeží skříňky poškozenému vznikla škoda ve výši dva tisíce korun. Podezřelý muž údajně šatní skříň odložil u popelnic.

O pár dní později do stejného domu zavítal znovu. Šel navštívit jiného kamaráda, ale o pár vchodů dál. Do domu se dostal po zazvonění a v patře měl odcizit u bytových dveří odstavenou dětskou koloběžku v hodnotě 500 korun. Koloběžku si prý neponechal, odmontoval jen kolečka a torzo nechal u popelnice. Muž kradl již v minulosti a byl za to odsouzen a potrestán. Za tyto krádeže mu nyní v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Ludmila Světláková

Most 8. července 2020

