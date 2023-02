Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řidiči, pravidlo 4x4 na paměti měj a zimou se zaskočit nenechej

Ms kraj - Policisté připomínají informace k zimnímu přezutí vozidel

I když je letošní zima mírná a jaro už pomaličku začíná klepat na dveře, měli by mít řidiči svá vozidla stále připravena na možný sníh a náledí, které je může na cestách potkat. Ačkoliv se teploty mohou vyskytovat pár dní po sobě nad nulou a to i v noci, může být vlivem teplotních výkyvů vše jinak a opět se probudíme do mrazivého a zasněženého rána. Podle zákona o silničním provozu platí, že řidiči mají povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo by tato situace mohla nastat vzhledem k povětrnostním podmínkám. Na to, že je důležité být stále na zimu připraven a nenechat se jí zaskočit, upozorňovali řidiče během včerejšího dopoledne policisté z dopravního inspektorátu Nový Jičín společně s policejními nováčky ze Vzdělávacího zařízení Holešov v rámci dopravně preventivní akce, která se uskutečnila v lokalitě Na Pinduli na Frenštátsku. I když během včerejšího dne díky teplému počasí nevyvstala povinnost mít zimní pneumatiky, všichni kontrolovaní řidiči možné zimní počasí nepodcenili a zimní pneumatiky na svých vozidlech měli. Za tento zodpovědný přístup pak řidiči od policistů a také krajského koordinátora BESIP dostali drobné dárky. Obecným a léty prověřeným pravidlem je, že vozidlo by mělo mít obuty zimní pneumatiky v případě, pokud se teplota pohybuje pod 7 °C. Pod tuto teplotu totiž letní pneumatiky ztrácejí svou přilnavost. To však není jediné doporučení a pravidlo, které by se mělo při použití zimních pneumatik dodržovat. Existuje pomůcka, jak si potřebné informace týkající se zimních pneumatik snadno zapamatovat. Jedná se o tzv. pravidlo 4x4, při jeho dodržování budete vědět, že jste, co se týče zimních pneumatik, udělali pro své bezpečí maximum.

Pravidlo 4x4

• 4 stejné zimní pneumatiky na vozidle

Nevyplatí se dávat na vozidlo pouze dvě zimní pneumatiky, ať už na přední či zadní nápravu. Rozdíl, pokud máte či nemáte na všech čtyřech kolech zimní pneumatiky, je opravdu znatelný! Pokud jsou na vozidle pouze dvě zimní pneumatiky, tak hrozí větší riziko smyku nebo vozidlo nemusí reagovat na zatočení a může jet rovně.

• 4 zimní sezóny – doba pro použití pneumatik

Materiál, ze kterého jsou zimní pneumatiky vyrobeny, ztrácí po 4 letech své vlastnosti. Proto se doporučuje je po 4 letech vyměnit, i když ještě mají dostatečnou hloubku dezénu.

• 4 mm – minimální hloubka dezénu u vozidel, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny

Pokud u vozidel do hmotnosti 3,5 tuny klesne hloubka dezénu pod 4mm, pneumatiky již nemají díky úbytku vzorku dostatečné schopnosti záběru. Při rozjezdu se pak můžete například setkat s problémem, že pneumatiky začnou prokluzovat. U vozidel nad 3,5 tuny je minimální hloubka dezénu 6 mm.

• 4 měsíce v roce – uplatnění pro zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky mají uplatnění nejen na zasněženém povrchu, ale jejich využití začíná už při výše zmíněném poklesu teploty pod 7°C. Na to je potřeba myslet již během podzimu, kdy během dne se teplota pohybuje například kolem 12 stupňů, ovšem noční a ranní teploty klesají podstatně níže.

nprap. Mgr. Darina Veselá

oddělení prevence

22. února 2023



