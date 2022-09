Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidiči pozor na zhoršené povětrnostní podmínky

KARLOVARSKÝ KRAJ - O uplynulém víkendu došlo ke zvýšenému počtu dopravních nehod.

Během uplynulého víkendu zaznamenali dopravní policisté na území Karlovarského kraje zvýšený počet dopravních nehod, a to v souvislosti se zhoršenými povětrnostními podmínkami, kdy řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povrchu komunikace. Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádným vážnějším zraněním. Apelujeme na řidiče, aby při jízdě na mokré pozemní komunikaci, která je velmi nebezpečná, jezdili s větší opatrností. Nezapomeňme také na to, že brzdná dráha vozidel na mokru je delší a proto je důležité dodržovat dostatečný odstup od vozidel jedoucích před námi.

Jednou z dopravních nehod, která se stala o uplynulém víkendu vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, je nehoda nákladního vozidla. Samotné vyproštění uzavřelo hlavní tah z Karlovarského do Ústeckého kraje na několik hodin.

Dopravní nehoda nákladního vozidla

V sobotu 17. září letošního roku došlo v sedm hodin ráno na pozemní komunikaci č. I/13 mezi obcemi Damice a Květnová k dopravní nehodě nákladního automobilu. K té mělo dojít tak, že pětapadesátiletý řidič nákladního automobilu značky DAF jedoucí ve směru do obce Damice zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svého vozidla stavu a povrchu komunikace. V pravotočivé zatáčce na mokré komunikaci při brždění měl uvést vozidlo do smyku. Následně měl přejet pravou krajnici, narazit do svodidel a sjet vpravo mimo komunikaci, kde se zastavil o stromy.

Řidič byl na místě ošetřen Zdravotnickou záchrannou službou.

Pětapadesátiletý řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na 340 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro pětapadesátiletého řidiče řidiče.

nprap. Jan Bílek

19.9.2022

