Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči, pozor na děti!

LITOMĚŘICE – V pondělí začíná nový školní rok!

Druhého září začíná nový školní rok a školáci se vydají na cestu do školy. Na jejich bezpečnost dohlédnou hlídky státní a městské policie na přechodech v blízkosti základních škol. Policie vyzývá řidiče k opatrnosti, a to především v prvních dnech nového školního roku. Většina školáků poprvé usedne do lavic právě v pondělí 2. září. Opatrnou jízdou jim zajistíte bezpečnou cestu do školy.

Nezapomeňme, že dítě má některé zvláštnosti, které si mi dospělí neuvědomujeme (výšku, zorný úhel, rozlišovací schopnosti tvarů a barev, rozlišení pravé a levé strany apod.), dítě také neumí odhadnout vzdálenost ani rychlost přijíždějícího vozidla, nezná nutná pravidla provozu, pokud ano, neumí je ještě správně používat.

Každá dopravní nehoda, při níž je nějakým způsobem postiženo dítě, je daleko tragičtější než nehoda dospělého. Aby se statistiky dopravních nehod výrazně nezvyšovaly, respektujme všichni pravidla silničního provozu.

