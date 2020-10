Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiči pozor, blíží se zimní období!

KRAJ - Upozorňujeme řidiče na podmínky provozu vozidel v zimním období.

Vzhledem k blížícímu se zimnímu období upozorňujeme řidiče, že v období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2 (motorová vozidla s maximální přípustnou s hmotností nepřevyšující 3,5 t) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 t musí být použito zimních pneumatik na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.

Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 t nejméně 6 mm na všechna kola. Pokud hloubka dezénu klesne pod stanovené hranice, tak vozidlo ztrácí stabilitu a prodlužuje se brzdná dráha. Automobily nad 3,5 tuny musejí mít vzorek hluboký alespoň 6,0 mm.

Důvodem užití zimních pneumatik v zimním období je především to, že letní pneumatiky při nižších teplotách tuhnou, tím špatně přiléhají k povrchu vozovky, a tedy více kloužou. Pokud je vozidlo vybaveno zimními pneumatikami, které mají vyšší přilnavost na sněhu a ledu, tak je stabilnější a má i kratší brzdnou dráhu.

Co se týče teplotních limitů, hraniční teplota pro použití zimních pneumatik je 7°C, pokud nastane období, kdy je již teplota převážně nižší, tak by řidiči neměli čekat až na 1. listopad a měli by vyměnit letní pneumatiky za zimní.



Řidiče dále upozorňujeme, aby respektovali příkazové dopravní značky:

sněhové řetězy

Dopravní značka C5a – Sněhové řetězy



Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových řetězů) na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.

znacka_zimni_vybavaDopravní značka C15a – Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. (Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti).

V loňském roce policisté z Libereckého kraje šetřili 4752 dopravních nehod, z toho se 268 nehod stalo na pozemních komunikacích, na jejichž povrchu se nacházelo náledí, souvislá sněhová vrstva nebo rozbředlý sníh.

na vozovce je náledí, ujetý sníh – s posypem 78 na vozovce je náledí, ujetý sníh – bez posypu 108 souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 82

Řidiči by s ohledem na povětrnostní podmínky měli i přizpůsobit rychlost jízdy, neboť jednou z hlavních příčin dopravních nehod je právě nepřizpůsobení rychlosti jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které mohou předvídat.



V Libereckém kraji se za rok 2019 z důvodu nepřiměřené rychlosti stalo 651 nehod, což tvoří více jak 15 % z celkového počtu dopravních nehod.

Závěrem by policisté Libereckého kraje chtěli popřát všem účastníkům silničního provozu, aby se nejen v zimním období vrátili vždy bezpečně domů.



15. 10. 2020

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje



