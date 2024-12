Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči opilci

MOSTECKO - Teď jim hrozí vězení.

Policisté na Mostecku v sobotu zadrželi dva řidiče, kteří sedli za volant, přestože jim v krvi koloval alkohol. Prvního z nich si převzali dvě hodiny po půlnoci v litvínovské ulici Chudeřínská od městských strážníků. Ti při silniční kontrole podezírali šoféra v Peugeotu z ovlivnění alkoholem během jízdy. Prozradily ho zarudlé oči a známý odér. Měření na přístroji dopadlo dle očekávání s hodnotou 1,4 promile. Litvínovan ve věku 22 let skončil na služebně, kde si převzal potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Druhý řidič přijel do Mostu z Teplic, kde si údajně dal na oslavě se svým bratrem několik přípitků. Na toho narazili v brzkých ranních hodinách policisté ve spolupráci s mosteckými strážníky v ulici Rudolická. Tam totiž zůstal stát, protože měl poškozené přední kolo a vozidlo značky Škoda nešlo nastartovat. I tento 26letý Tepličan vykazoval známky vypitého alkoholu a na výzvu policistů se podrobil dechové zkoušce. Poškození kola si mohl způsobit nezvládnutou jízdou, protože přístroj ukázal hodnotu téměř 1,6 promile alkoholu. Z toho si řidič hlavu nelámal, prý se dějí i horší věci. Usedl tak na zadní sedlo služebního vozidla a k vystřízlivění se svezl do cely. Oba motoristé si na policejních odděleních převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Od soudu mohou odejít s ročním vězením, se zákazem řízení nebo peněžitým trestem.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

9. prosince 2024

