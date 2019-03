Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči nerespektují na 13 značení

MOST - Motoristé nesledují značení na I/13, dochází k nehodám i k jízdě v protisměru.

Řidiči nerespektují značení na silnici I/13 pod Hněvínem

Dopravní policisté v Mostě apelují na řidiče jedoucí po silnici I/13 v obou směrech, aby si dobře všímali dopravního značení na této komunikaci. Jen během tří dnů tam došlo k několika dopravním nehodám, kdy řidiči jedoucí ve směru z Litvínova nesmí v místě nového značení pod Hněvínem odbočit do Mostu u muzea. Musí respektovat směrové desky a nemohou přejíždět do pruhu za šikmými rovnoběžnými čáry. To znamená, že pokud chtějí sjet do města, musí pokračovat po sinici I/13 až k Tescu a tam teprve mohou odbočit do města. V opačném směru motoristé jedoucí po silnici I/13 ve směru na Chomutov jsou značkou informováni o objížďce (buď přes město, ulicí SNP, na Souš a poté na silnici I/13, nebo až do Záluží po I/27 , kde odbočí na Dolní Jiřetín a přes Komořany najedou na I/13 ve směru na Chomutov – platí hlavně pro nákladní vozidla.). Policisté v rámci kontrol v daném úseku zjistili i několik přestupků, které řešili s řidiči, v jednom případě narazili na řidiče v zeleném autě, který jel v protisměru. Naštěstí se nikomu nic nestalo a policisté hříšníka zastavili. Nerespektování dopravního značení policisté řeší nekompromisně uložením pokuty.

nprap. Ludmila Světláková

Most 15. března 2019

Odkazy do noveho okna vozidlo v protisměru na I/13 Detailní náhled Nelze přes šikmé čáry k muzeu Detailní náhled

Související dokumenty střih.mp4

Velikost souboru:12,4 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem