Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidiči, neopínejte si zajistit svá vozidla

KLADENSKO – Opomenuté věci ve vozidlech jsou lákadlem pro zloděje.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Unhošť dne 31. srpna 2019 ve večerních hodinách oznámil poškozený jednadvacetiletý muž z Kladenska vloupání do vozidla. Téhož dne v odpoledních hodinách zaparkoval osobní vozidlo značky VW Polo na okraji pozemní komunikace II/ 1163 mezi obcemi Nižbor a Bratronice. Poté vozidlo uzamkl a odešel do lesa. Kolem osmnácté hodiny se vrátil zpět k vozidlu a zjistil, že má odcizené věci z vozidla. Neznámý pachatel využil jeho nepozornosti, kdy zapomněl uzavřít okno u řidiče a z vozidla mu zmizel batoh s mobilním telefonem, peněženka s doklady a finanční hotovostí. Pachatel svým protiprávním jednáním způsobil poškozenému muži škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 25 400,-Kč.

Na linku 158 bylo v odpoledních hodinách dne 31. srpna 2019 oznámeno vloupání do osobního vozidla značky Škoda Fabia, které šestapadesátiletá žena zaparkovala u lesní cesty poblíž silnice č. II/2019 mezi obcemi Běleč a Ploskov a odešla na houby. Poté co se vrátila zpět k vozidlu zjistila, že jí neznámý pachatel rozbil okno u dveří a po prohledání interiéru vozu odcizil klíč od osobního vozidla Peugeot. Celkem vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 6 000,-Kč z toho škoda způsobená poškozením činí 3 000,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Kladno prošetřují případ vloupání do vozidla v Kladně ve Štechově ulici, který byl oznámen na policejní služebnu dne 30. srpna 2019. Neznámý pachatel vnikl v době mezi 22. – 30. srpnem letošního roku do nákladního vozidla značky Fiat Ducato, a to tím, že poškodil pravé boční okénko a okénko do nákladového prostoru. Následně z vozidla odcizil autorádio, nářadí a ledvinku. Způsobená škoda je ve výši 6 700,-Kč.

Policisté všechny případy prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachatelích pátrají.

Dále policie vyzývá občany, kteří mohli zaznamenat pohyb podezřelé osoby nebo vozidla u lesního porostu na trase mezi obcemi Nižbor – Bratronice v odpoledních hodinách dne 31. srpna 2019 poblíž vozidla VW Polo nebo téhož dne v časovém rozmezí 15.00 – 17.30 hodin u vozidla Škoda Fabia nedaleko lesní cesty mezi obcí Běleč a Ploskov a nebo v době od 22.do 30. srpna 2019 v Kladně ve Štechově ulici u nákladního vozidla značky Fiat Ducato, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 . Policisté uvítají veškeré poznatky k těmto případům, které dopomohou při dopadení pachatelů.

Kladenská policie opětovně upozorňuje řidiče i jejich spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a především v nich neponechávali žádné věci. Zloději umí využít i malou chvilku nepozornosti ve svůj prospěch. Opomenuté věci ve vozidlech jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí.

Několik policejních rad:

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných prvků a funkcí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. září 2019

