Řidiči motocyklu se při prudkém brzdění zablokovala kola

HLUBOKÁ – Dostal smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem. To bylo pak odraženo do silničního příkopu a na zeď domu.

Dne 30. května 2019 v 16:40 hodin došlo na komunikaci č. I/22 mezi obcemi Hluboká a Loučim k dopravní nehodě. Padesátiletý řidič (cizinec) motocyklu Moto Guzzi s postranním vozíkem jel ve směru jízdy od obce Hluboká dále na obec Loučim. Při jízdě v mírném klesání začal prudce brzdit, přičemž došlo k zablokování kol motocyklu. Následně dostal s motocyklem smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem Škoda Octavia devětatřicetiletého řidiče. Po střetu bylo osobní vozidlo odraženo vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde postupně narazilo do sloupku dopravního značení a do oplocení a zdi domu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu a jeho šestačtyřicetiletá spolujedoucí, která seděla v postranním vozíku, zranění a z místa dopravní nehody byli odvezeni do Klatovské nemocnice. Zraněn byl i řidič osobního vozidla, ten byl převezen do Domažlické nemocnice. Požití alkoholických nápojů před jízdou policisté u obou účastníků dopravní nehody vyloučili dechovými zkouškami. Škoda na motocyklu byla vyčíslena na 70 tisíc korun, na vozidle Škoda Octavia na 30 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



3. června 2019

