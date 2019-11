Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiči i chodci, buďte opatrní

CHOMUTOV - Během středy a čtvrtka byli v Chomutově sraženi tři chodci.

Ve středu ráno před osmou hodinou měl řidič zastavit vozidlo za přechodem pro chodce na hranici křižovatky ulic Pod Strážištěm a Březenecká. V tu chvíli měla po zmíněném přechodu za zadní částí vozidla přecházet směrem k základní škole žena se svou nezletilou dcerou. Podle dosavadních zjištění přitom vozidlo začalo couvat a narazilo do boku nezletilé chodkyně, kterou však její matka měla za ruku stáhnout dále od vozidla. Obě tak přecházení vozovky dokončily. V důsledku střetu utrpěla školačka naštěstí pouze zranění, které je předběžně hodnoceno jako lehké.

Ve čtvrtek před půl dvanáctou dopoledne došlo v centru Chomutova, v ulici Farského, ke střetu osobního vozidla s chodkyní. Žena přecházela po přechodu pro chodce směrem k OC Chomutovka, když do ní mělo narazit vozidlo Škoda Fabia, které jelo ve směru od ulice Palackého. Chodkyně po střetu utrpěla zranění a byla sanitkou převezena do nemocnice. Dechové zkoušky na alkohol u 75letého řidiče i u 65leté ženy byly negativní.

Rovněž včerejšího dne krátce před 16tou hodinou došlo v ul. Mostecká ke střetu osobního vozidla Ford Focus s nezletilou chodkyní, která přecházela vozovku po přechodu pro chodce. Dívka předškolního věku po střetu upadla na vozovku a utrpěla dosud blíže nespecifikovaná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. Požití alkoholu řidičem bylo vyloučeno dechovou zkouškou.

Okolnosti a příčiny všech uvedených nehod šetří chomutovští policisté.

V této souvislosti nabádáme všechny účastníky silničního provozu ke zvýšené opatrnosti, a to jak při řízení vozidla, tak při přecházení komunikace. Řidiče vyzýváme, aby především v blízkosti přechodů pro chodce snížili rychlost a naopak zvýšili svou obezřetnost. Zejména v těchto podzimních dnech je viditelnost i přes den již nižší. Osobu, která na sobě nemá viditelný reflexní prvek, tak lze velmi snadno přehlédnout. Chodce upozorňujeme, že by vozovku měli přecházet až ve chvíli, kdy blížící se vozidlo zastaví a je zřejmé, že umožní bezpečné přejití. Opětovně pak zdůrazňujeme vhodnost používání reflexních prvků, například umístění reflexních pásků na končetiny, kabelky, batohy, dětské kočárky apod. V některých případech povinnost mít na sobě viditelně umístěné reflexní prvky vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jde o situace, kdy se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky, a to v místě bez veřejného osvětlení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 15. listopadu 2019

