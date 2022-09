Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidiči holdovali alkoholu

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Jeden z nich dokonce i boural.

Během uplynulého víkendu někteří řidiči holdovali alkoholu a pak usedli za volant. Policisté se tak při silniční kontrole nestačili divit.

Jednadvacetiletého řidiče vozidla Alfa Romeo zastavili v sobotu krátce po třetí hodině ráno v Uherském Hradišti v ulici v Teničkách. Řidič nadýchal 1,79 promile alkoholu. O pár hodin později se nevyhnul kontrole jednačtyřicetiletý řidič za volantem vozidla Škoda Superb, který projížděl Bílovicemi. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 2,16 promile. To ale nebyl jeho jediný prohřešek. Vlivem alkoholu mu zřejmě ztěžkla noha a ručička na tachometru tak v obci vystoupala na 76 km/h. V neděli ráno policisté z Bojkovic zatavili u obce Pitín šestadvacetiletého řidiče, který přiznal, že vypil několik piv. Tomu odpovídala i naměřená hodnota 1,55 promile alkoholu. O půl hodiny později tam zastavili dalšího řidiče s 1,84 promile. Tyto řidiče čeká až roční vězení včetně zákazu řízení.

Včera večer tuto víkendovou sérii opilých řidičů uzavřel jedenadvacetiletý řidič vozidla Ford Focus. Krátce před půl osmou večer projížděl ulicí Brněnská ve Starém Městě směrem na Zlechov. Ovlivněn alkoholem nejprve přejel do protisměru, dále začal kličkovat zleva doprava mimo silnici až na chodník, kde narazil do sloupku s dopravním značením. Po nárazu sloupek spadl na zaparkovaný vůz, který tak poškodil. Vůz opilého řidiče se po nárazu ještě několikrát otočil a zůstal stát na silnici. Při této události naštěstí nebyl nikdo zraněn. Přivolaní policisté u muže provedli dechovou zkoušku. Ta vykázala 1,97 promile alkoholu. Řidič neměl za volantem osobního vozidla co dělat, neboť nedisponuje řidičským průkazem a navíc použil auto bez souhlasu provozovatele. Při nehodě vznikla škoda, která se vyšplhala na šedesát tisíc korun. Tomuto hříšníkovi hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

5. září 2022, por. Bc. Milena Šabatová

