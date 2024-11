Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řidiči, chodci a cyklisté, zpozorněte prosím

Ms kraj: Snížená viditelnost - řidiči, chodci a cyklisté, zpozorněte prosím

Včerejší a dnešní počasí je typickým příkladem dnů, kdy by řidiči, chodci a cyklisté měli obzvláště zpozornit. Za snížené viditelnosti, typu hustý déšť, šero, svítání či noční doba, hrozí vyšší riziko srážky právě se zvlášť zranitelnými účastníky silničního provozu. A následky mohou být závažné. Moravskoslezští policisté proto opětovně uskutečnili dopravně preventivní akci s příznačným názvem „Viditelnost chodců a cyklistů“. Do terénu vyrazily od pondělí do čtvrtku desítky policistů ze služby dopravní i pořádkové.

V kraji došlo za prvních deset měsíců k 9 053 dopravním nehodám. Řidiči zavinili 7 196, chodci 83 nehod (z toho 28 děti) a nemotorizovaní účastníci 483 nehod. Došlo ke 246 srážkám s chodcem (52 s dítětem), při kterých 2 osoby zemřely a 26 osob bylo zraněno těžce. U 609 nehod s účastí cyklistů na jízdním kole (ne elektro) evidujeme 3 smrtelná zranění a 26 zranění těžkých. Připomeňme si, že užitím retroreflexních prvků dochází ke zvýšení viditelnosti chodce či cyklisty. Rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Obecně se jeví vhodné nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by měli na uvedené dbát u svých dětí a činit tak maximum pro bezpečí.

Vraťme se k akci, jejímž smyslem bylo eliminovat situace, respektive přestupky, které vedou ke vzniku dopravních nehod s chodci a cyklisty. Bavíme se o chůzi mimo obec za snížené viditelnosti, užívání reflexních prvků a osvětlení kol. Pozornost byla směřována i k řidičům. Důležitá byla vzájemná komunikace, kdy policisté primárně chodcům a cyklistům radili, jak zvýšit a zajistit jejich bezpečí.

Policisté při akci zkontrolovali mimo obec za snížené viditelnosti 132 chodců. Jistě dobrou zprávou je, že jen 2 neužili povinný reflexní prvek. S 16 cyklisty řešili policisté přestupek kvůli nesprávnému osvětlení jízdního kola.

Při akci zjistili policisté u chodců dalších 5 přestupků, u cyklistů 4. Zaznamenali rovněž 22 porušení rychlosti jízdy automobilů a dále například 17 vozidel s nevyhovujícím technickým stavem. Nesprávnou jízdou v jízdních pruzích se přestupku dopustili 2 řidiči, totožně 2 řidiči pak nesprávným způsobem jízdy.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 29. listopadu 2024

vytisknout e-mailem