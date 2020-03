Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidiči často nerespektují červený signál stůj!

HRADECKO - Dopravně bezpečnostní akce na vybraných křižovatkách v Hradci Králové.

Stejně jako nespočetněkrát v minulosti i v letošním roce pokračujeme v dopravně bezpečnostních akcích, ve kterých se zaměřujeme na kontrolu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V pondělí 9. března 2020 se hradečtí dopravní policisté ve zvýšeném počtu vypravili do terénu, kde se zaměřili na jeden z nejčastějších prohřešků řidičů, a sice jízdu na červenou. Dopravně bezpečnostní akce se konala od 8:00 do 18:00 hodin na hlavních křižovatkách v Hradci Králové, neboť tam je jízda na červený signál jednou z častých příčin dopravních nehod. Akce se zúčastnily desítky policistů ze služby dopravní policie ve spolupráci s městskou policií.



Kromě jízdy na červenou také kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na místech s vyšším dopravním zatížením, používání bezpečnostních pásů, držení mobilních telefonů v ruce, či technický stav motorových vozidel.



Během akce policisté zjistili celkem 46 přestupků, z toho 25 při jízdě na červenou. Dále také neukáznění motoristé v 11 případech nepoužili bezpečnostní pásy a 6x telefonovali za jízdy s mobilním telefonem v ruce. Dále pak 3x přestupek za způsob jízdy a 1x jízda bez dokladů. Příkazním řízením na místě muži zákona vyřešili celkem 42 přestupků, za které řidičům uložili sankce v celkové výši 37 600Kč a 4 přestupky oznámili k dalšímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Dalších 13 přestupků řešila městská policie, 1 přestupek oznámili k dalšímu řízení a za zbylé uložili sankce v celkové výši 19 500 Kč.



V případě jízdy na červenou řidičům hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 2 500 Kč. Ve správním řízení pak pokuta 2 500 Kč - 5 000 Kč. V případě, že spáchali přestupek v posledních 12 měsících alespoň dvakrát či vícekrát, pak pokuta 4 000 Kč - 7 500 Kč a zákaz činnosti na 1-6 měsíců. Zároveň je jim připsáno 5 trestných bodů. Za jízdu s mobilním telefonem v ruce pak pokuta na místě až 1000 Kč a 2 trestné body.



V podobných dopravně bezpečnostních akcích budou policisté i nadále pokračovat.

por. Mgr. Lucie Konečná

10.3.2020, 10:30 hod.

