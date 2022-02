Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidiče zachránila svodidla

TRUTNOVSKO - Zřejmě za vydatného sněžení nepřizpůsobil rychlost jízdy!

pod RychtouOpilý 28letý muž v úterý 1. 2. 2022 po 20. hodině havaroval ve vozidle Volvo pod Rychtou ve Rtyni v Podkrkonoší, když zřejmě navíc nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění levotočivé zatáčky.

Řidiče při jízdě z kopce „zachránilo“ až silniční svodidlo, které zamezilo jeho pádu do zahrady. S ním provedená dechová zkouška na alkohol byla pozitivní a to 1,47 promile. Celková škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun.

Lustrací dále policisté zjistili, že řidič má uloženou platnou blokaci řidičského oprávnění, současně nepředložil doklad o uzavření zákonného pojištění vozidla a v neposlední řadě vozidlo mělo propadlou technickou kontrolu a to již právě rok.

Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Pižlová Šárka, DiS.

4. 2. 20222, 11:30

