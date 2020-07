Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Řidiče vypátral policejní pes XAR

OLOMOUCKO - Schovávaná mu nepomohla.

Ve středu 22. 7. 2020, kolem půl deváté ráno, chtěla policejní hlídka dálničního oddělení Kocourovec Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, zkontrolovat na dálničním přivaděči D35, na 281km, projíždějící vozidlo Alfa Romeo, které jelo ve směru od Olomouce na Ostravu. Když však řidič spatřil policejní hlídku, vozidlo zastavil při pravém okraji, několik metrů od policejní hlídky a dal se na útěk směrem k tělesu dálnice. Dálnici přeběhl, ačkoliv zde projížděla vozidla, a hrozilo vysoké riziko střetu s těmito vozidly. Vzhledem k tomu, že se u dálnice nachází křoví a pole s obilím, nebylo vyloučeno, že se řidič může nacházet právě tady. Do pátrání po něm byly zapojeny všechny dostupné policejní hlídky, včetně policejního psovoda se psem Xarem. Policisté propátrávali celé okolí dálnice. Během pátrání si v dálce všimli osoby, která se pohybovala podél dálnice. Když tato osoba spatřila policisty, přeběhla přes dálnici, a ukryla se v křovinatém hustém porostu u dálnice. Nebylo tedy vyloučeno, že se jedná o hledaného řidiče. Policejní psovod se psem Xarem začali ihned hustý porost prohledávat. Xar zachytil stopu a bezpečně přivedl svého psovoda k místu, kde se tato osoba ukrývala. Jak policisté zjistili, jednalo se o 34letého řidiče vozidla Alfa Romeo, který utíkal před policejní hlídkou. Policisté ho zadrželi. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku, která byla negativní. Vyzvali ho i provedení orientačního testu na omamné a psychotropní látky, kterému se, po řádném poučení, odmítl podrobit. Zadržený byl převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Proč utíkal, policisté velmi záhy zjistili. Muž má totiž uloženo několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel, a to až do května 2022 a v uvedenou dobu u sebe neoprávněně přechovával téměř 10g krystalické látky, obsahující metamfetamin, tzv. pervitin. Tuto látku policisté zajistili. Muž je tak nyní důvodně podezřelý hned ze dvou přečinů – přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

por. Mgr. Irena Urbánková

23. července 2020

