Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidiče v pokročilém věku oslnilo slunce

BLANENSKO: Senior narazil při objíždění silničářů do pracovního stroje.

Dnes krátce před desátou hodinou dopoledne došlo k dopravní nehodě v blízkosti obce Ludíkova osobního vozidla Citroen Saxo s pracovním strojem silniční údržby. Vozidlo řídil sedmaosmdesátiletý muž, který jel směrem z Valchova na Žďárnou. V daném úseku pracovali na komunikaci silničáři, kteří zde umísťují svodidla právě kvůli vysoké nehodovosti v těchto místech. Řidič chtěl na pokyn pracovníka silniční údržby objet pracovní stroj, který stál na kraji komunikace. Podle jeho vyjádření byl však oslněn sluncem a důsledkem toho do stroje naboural. Při nehodě došlo k lehkému zranění seniora a jeho o šest let mladší manželce. Oba tak byli převezeni záchranáři do nemocnice k dalšímu vyšetření. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Celková škoda byla vyčíslena na vozidle 30 tisíc korun, na pracovním stroji pak na 5 tisíc korun.

por. Lenka Koryťáková, 23. srpna 2019

vytisknout e-mailem