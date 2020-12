Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mikrospánek za volantem

ROKYCANY - Řidiče zřejmě přemohl mikrospánek a přejel do protisměru. Čtyři vozidla byla poškozena, ale naštěstí se nehoda obešla bez zranění osob.

Dnes před půl sedmou ráno vyjížděli policisté z Dopravního inspektorátu Rokycany k dopravní nehodě, ke které došlo v ulici Jiráskova v Rokycanech. Řidič (ročník 1957) ve vozidle tovární značky Fiat Dobló, který jel ulicí Jiráskova, zřejmě v důsledku mikrospánku přejel s vozidlem do protisměru, kde narazil do zaparkovaného vozidla značky Škoda Fabia. To se posunulo a narazilo do sloupu veřejného osvětlení a do vozidla Mercedes Benz. I Mercedes se následkem toho posunul ze svého místa a narazil do zaparkovaného vozidla Volkswagen Passat. Při šetření události provedli policisté řidiči dechovou zkoušku, která vyloučila požití alkoholu. Dopravní nehoda se obešla bez zranění a způsobená škoda byla prvotně odhadnuta na částku 72 000 korun.





por. Bc. Hana Kroftová

9. prosince 2020





Odkazy do noveho okna Dopravní nehoda, ul. Jiráskova (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem