Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidiče na silnici vybržďoval

MOST - Za chování na silnici padlo obvinění z vydírání; Vnikal do cizího bytu; Cizinci kdosi vykradl auto.

Vybržďoval řidiče

Dvě léta až osm let, to je trest, který hrozí řidiči za vybržďování na silnici, a kterého vyšetřovatel obvinil z trestného činu vydírání. Muž ve věku 45 let z Mostu měl na pozemní komunikaci za obcí České Zlatníky řídit osobní vozidlo, když dojel auto poškozeného, kterého znal. Obviněný měl řidiče oslnit dálkovými světly, předjel ho a bezdůvodně prudce zabrzdil a donutil poškozeného k intenzivnímu brždění, který tím chtěl předejít srážce vozidel. Následně obviněný z vozidla vystoupil a šel k vozu poškozeného, ten před ním začal couvat. Obviněný nasedl do auta a i nadále se na silnici choval nestandardně a poškozeného ohrožoval svoji jízdou. Vyšetřovatel Mostečana stíhá na svobodě.

Do cizího bytu se nedostal

Na policejním oddělení skončil 26letý muž z Mostu. Ten byl zadržen v Mostě na sídlišti Liščí vrch v panelovém domě při pokusu vloupání do bytu. Muž hodlal zdolat uzamčené dveře ve vyšším patře domu minulý týden v pozdně nočních hodinách. Jeho jednání učinila přítrž přivolaná hlídka. Policisté obvodního oddělení Most Zahradní Mostečanovi sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Hmotnou škodu policisté odhadli na částku 4 tisíce korun.

Cizinci lapka vykradl auto

Neznámý pachatel se na parkovišti u jednoho mosteckého ubytovacího zařízení v noci tento týden vloupal do zaparkované dodávky za použití násilí. V autě prohledal kabinu vozu i nákladní prostor, ze kterého měl odcizit různé odložené věci v hodnotě vyšší než 100 tisíc korun. Poškozením vozidla vznikla jeho majiteli škoda ve výši 19 tisíc korun. Případem krádeže vloupáním se nyní zabývají kriminalisté mostecké policie.

nprap. Ludmila Světláková

Most 3. července 2019

