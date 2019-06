Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiče na silnici I/35 v úseku Liberec - Hodkovice čekají uzavírky

KRAJ - Z důvodu opravy silnice I/35 v úseku Liberec - Rádelský Mlýn - Hodkovice nad Mohelkou čeká řidiče několik uzavírek. V polovině července bude uzavřena i silnice z Hodkovic nad Mohelkou do Liberce přes obec Záskalí.

Po dobu letních prázdnin čeká řidiče jedoucí po silnici I. třídy č. 35 v úseku Liberec - Rádelský Mlýn - Hodkovice nad Mohelkou několik uzavírek. Dojde ke změně přechodné úpravy provozu na této komunikaci.

Ve čtvrtek dne 27. června 2019 došlo k odstranění dopravního značení na silnici I. třídy č. 35 v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Liberec. Čtyřpruhová silnice I/35 je nyní v obou směrech průjezdná bez omezení do 30.6.2019.

Pro další etapu opravy silnice I/35 bude dne 30.6.2019 v dopoledních hodinách instalováno dopravní značení, které omezí dopravu v obou směrech. Řidiče bude čekat několik uzavírek:

Etapa I. v období 30.6. - 7.7.2019

Uzavřen sjezd do Jeřmanic, Rychnova u Jablonce(silnice I/65), Hodkovic nad Mohelkou, zároveň bude uzavřen i nájezd ze silnice I/65 od Jablonec nad Nisou ve směru na silnici I/35 – Turnov a nájezd u Jeřmanic na silnici I/35 směr Turnov.

Etapa II. v období 8.7. - 30.8.2019

Bude ve směru jízdy vozidla po silnici I/35 od Liberce uzavřen sjezd do Jeřmanic, sjezd na silnici I/65 – Rychnov u Jablonce n.N. a nájezd z Jeřmanic na silnici I/35 – Turnov.

Vzhledem k těmto změnám žádáme, aby v daném období řidiči respektovali přechodné dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti. Zároveň žádáme, aby řidiči dodržovali pravidlo tzv. „ZIPU, které stanovuje cit: § 12 odst. 5 z.č. 361/2000, Sb., o provozu na pozemních komunikacích „….Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu..….“

Další omezení čeká řidiče jedoucí přes obec Záskalí.

V termínu od 15.7.2019 do 31.7-2019 bude z důvodu opravy mostu v obci Záskalí uzavřena silnici III/27814 vedoucí z Hodkovic nad Mohelkou do Liberce. Z tohoto důvodu bude objízdná trasa vedena přes silnici I/35 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem.

Pro přehled přikládáme mapu (viz. soubory níže) s vyznačením předmětného úseku, který bude z důvodu opravy silnice I/35 uzavřen.

Všem řidičům děkujeme za trpělivost a ohleduplnost.



27. 6. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Související dokumenty etapa 3a..cdr.pdf

Velikost souboru:5,9 MB / formát PDF

etapa 3b..cdr.pdf

Velikost souboru:7,6 MB / formát PDF

vytisknout e-mailem