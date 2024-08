Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Řidiče museli vyprostit hasiči

PŘEROVSKO - Nadýchal skoro tři promile.

Včera před třetí hodinou ranní se stala nehoda v katastru obce Stará Ves. Mladý 22letý řidič jel ve vozidle Š Octavia od zmíněné obce směrem na Říkovice. Jízdu nezvládl, vyjel vpravo mimo komunikaci, následně vjel do příkopu, kde se auto po nárazu vymrštilo do vzduchu a několikrát se převrátilo přes střechu. Nakonec zůstalo stát na poli v pozici na boku. Mladého řidiče museli z vozidla vyprostit hasiči, poté si ho převzali do péče zdravotníci, kteří ho převezli do nemocnice na další vyšetření. Nikdo jiný s ním ve vozidle necestoval. Provedenou dechovou zkouškou vyšlo najevo, že řídil pod vlivem alkoholu. Po prvním pozitivním měření, kdy hodnota byla 2,86 promile, byla provedena ještě druhá s výsledkem 2,89 promile. Na místě byl řidiči zadržen řidičský průkaz. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 300 000 Kč. Mladému a nezodpovědnému řidiči hrozí za výše popsané jednání, které bylo kvalifikované jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, zákaz činnosti, peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Miluše Zajícová

19. srpna 2024

