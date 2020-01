Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidiče měla překvapit lesní zvěř

JIČÍNSKO – Strhl řízení a narazil do stromu.

DN Markvartice ze dne 22. 01. 2020Ve středu 22. ledna po osmnácté hodině došlo na silnici III. třídy v katastru obce Markvartice ve směru jízdy od Hřmenína na Rakov k dopravní nehodě.

Jednašedesátiletý muž v uvedenou dobu řídil osobní motorové vozidlo VW Touareg. Spolu s ním ve voze cestovala ještě čtyřicetiletá žena a osmačtyřicetiletý muž. Za mírného deště na mokrém a kluzkém povrchu silnice řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy. V levotočivé zatáčce mu měla podle prvotních informací do cesty vběhnout lesní zvěř. Následný smyk již nevyrovnal a vyjel vpravo mimo silnici. Zde narazil přední částí vozidla do vzrostlého stromu. Spolujezdkyně utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Provedená dechová zkouška vyloučila u řidiče požití alkoholu. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 200 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

Policisté znovu připomínají všem řidičům:

Nestrhávat řízení a raději srážku podstoupit, než riskovat případnou srážku se stromem nebo jinou pevnou překážkou.

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu, nejčastěji však za svítání a za soumraku. Velké riziko hrozí i při nočním oslnění světlomety vozidla, kdy je zvíře dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce.

Prevencí vzniku těchto nehod je především snížení rychlosti jízdy v místech, kde je možný výskyt zvěře, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost, že se zvíře náhle objeví. Jakmile zjistíme jeho pohyb před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Zvířata se pohybují většinou ve skupinách, takže je pravděpodobné, že zahlédnuté zvíře nebude samo.

Pokud již k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Rozsvítit výstražná světla, umístit na silnici trojúhelník a jedná-li se o střet zejména s velkým zvířetem, přivolat policii. Nesnažte se poraněné zvíře odklízet ze silnice sami, může vám způsobit zranění. Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl zraněné zvíře zajistit či provést likvidaci uhynulého kusu. V případě nahlášení takovéhoto střetu policii se o tento úkon postarají sami policisté.

nprap. Aleš Brendl

24. ledna 2020; 07:20

