Řidiče, který místo nehody opustil, policisté vypátrali

RADNICKO - Cizinec, který s vozidlem havaroval a místo nehody opustil, měl pozitivní dechovou zkoušku. Policisté zjistili, že na území České republiky se zdržuje nelegálně.

V neděli (21.03.2021) před druhou hodinou odpoledne přijal operační důstojník oznámení, že mezi obcemi Břasy a Kříše na Radnicku došlo k havárii osobního vozidla značky Peugeot modré barvy. Oznamovatel uvedl, že u vozidla, které havarovalo do příkopu, se nacházejí dva muži, kteří nabídnutou pomoc odmítli, přičemž jeden z mužů má viditelné zranění na hlavě. Po přijetí oznámení na místo vyjela policejní hlídka, ale na místě po havárii vozidla na komunikaci zbyly pouze plastové úlomky, sklo a olej. Policisté začali pátrat po vozidle a řidiči, který místo nehody opustil. Policisté byli úspěšní. Vozidlo a následně i řidiče vypátrali nedaleko místa havárie v obci Kříše. Vzhledem k tomu, že muž, který měl vozidlo řídit, měl viditelné zranění na hlavě, byla mu na místo přivolána lékařská pomoc. Ještě přes transportem do nemocnice se řidič podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem necelých půl promile alkoholu v dechu. Nejen to bylo důvodem, proč řidič místo nehody opustil. Policisté lustrací v dostupné evidenci totiž zjistili, že 34letý cizinec se na území České republiky zdržuje nelegálně. Policisté muže zajistili a po provedeném lékařském vyšetření si ho převzali kolegové z cizinecké policie, kteří s ním vedou řízení ve věci ukončení pobytu na území České republiky. Ještě toho dne navečer byl muž ze zajištění propuštěn a bylo mu uloženo pět dní, aby opustil území České republiky.

Na šetření události se podíleli policisté z obvodních oddělení Radnice, Rokycany, dopravního inspektorátu a policisté z Odboru cizinecké policie Plzeň.

Poděkování za pomoc při objasnění nehody patří svědkovi, který správně zareagoval a událost oznámil na linku tísňového volání 158.





por. Bc. Hana Kroftová

23. března 2021

