Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidičce do cesty údajně vběhla kočka

JABLONECKO – Řidička, které do cesty údajně vběhla kočka, narazila s vozidlem do betonového sloupu elektrického vedení.



Včera odpoledne krátce před šestnáctou hodinou se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Švermova. Řidička s vozidlem Ford Focus jela ve směru od Tanvaldu do Nové Vsi nad Nisou, kde jí při projíždění levotočivé zatáčky údajně do jízdní dráhy z levé strany vběhla kočka. Řidička se kočky zalekla, strhla řízení vpravo a vyjela mimo vozovku, kde narazila do dvou betonových patníku a následně i do betonového sloupu elektrického vedení. Řidička se při nehodě lehce zranila a doba jejího léčení je zatím předmětem šetření. Alkohol u ní policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou i nadále šetří veškeré okolnosti celé události.



15. 2. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem