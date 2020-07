Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidičce do auta asi vlétla včela

JABLONEC NAD NISOU – Řidička havarovala po té, co jí do auta během jízdy pravděpodobně vlétla včela.



Včera odpoledne se stala dopravní v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Mostecká a Podhorská. Řidička s vozidlem Mitsubishi Lancer jela ve směru od ulice 5. května a uvedené křižovatce chtěl odbočit vlevo do ulice Podhorská. Při tomto jí ovšem do vozidla pravděpodobně vlétla včela, kterou se během jízdy snažila zahnat, a narazila do svislé dopravní značky. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil. Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 10.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce udělili blokovou pokutu.





8. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

