Řidič zavolal na 158

OLOLMOUCKÝ KRAJ - Bezpečnost provozu na dálnici mu nebyla lhostejná.

Velké poděkování patří řidiči, který nás na tísňové lince upozornil na přeloženou jízdní soupravu, která ohrožovala provoz na dálnici mezi Přerovem a Hranicemi. Projíždějící řidič operačnímu důstojníkovi upřesnil, že se jedná o soupravu převážející dřevní kulatinu, která není řádně zajištěna, v horní části nákladu se jeden z kmenů kýve a hrozí, že spadne na dálnici. Na nebezpečnou situaci okamžitě reagovali policisté z dálničního oddělení Kocourovec, kterým se během necelých deseti minut podařilo soupravu ohrožující bezpečnost provozu na dálnici stáhnout mimo dálniční těleso.

Už na první pohled bylo zřejmé, že je jízdní souprava přetížená. Policisté proto vyzvali jejího řidiče, aby soupravu podrobil nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, což odmítl. Policisté mu udělili stotisícovou pokutu a zakázali další jízdu do doby, než si zajistí přeložení nákladu. Nejednalo se však o jediný přestupek, který v průběhu kontroly vyšel najevo. Ukázalo se, že v předchozím období toto vozidlo brázdilo silnice bez vložené karty řidiče. Z tohoto důvodu policisté uložili dopravci dvacetitisícovou kauci a věc oznámili k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu.

Kontrolám nákladních vozidel a jejich řidičů se denně věnují především naši dopravní policisté zařazení v tzv. kamion týmech. Jedním z bodů jejich činnosti je také kontrolní vážení nákladních vozidel a dodržování ustanovení s tím souvisejících. V loňském roce se na váhu postavilo 686 (letos do 31. 7. 2023 – 426) nákladních vozidel, z nichž 408 (letos do 31. 7. 2023 – 270) překročilo hmotnostní limity. Dále jsme uložili 134 kaucí (letos do 31. 7. 2023 – 95) v celkové částce 2 120 400 Kč (letos do 31. 7. 2023 – 1 173 000 Kč). Tranzitní dopravě věnujeme velkou pozornost a to samozřejmě platí i pro následující období, kdy budeme v kontrolách nadále pokračovat stejnou měrou.

por. Mgr. Miluše Zajícová

17. srpna 2023

