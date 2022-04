Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič z havarovaného auta byl nalezen v bezvědomí

KLADENSKO – Ve velmi vážném stavu byl převezen do pražské nemocnice.

Kladenští dopravní policisté se zabývají okolnostmi a příčinou vážné havárie osobního vozidla, jehož řidič byl nalezen mimo vozidlo v bezvědomí.

Podle dosavadního šetření došlo k dopravní nehodě v sobotu 23. dubna před půlnocí, a to pravděpodobně tak, že 26letý řidič osobního automobilu Honda nepřizpůsobil rychlost jízdy na silnici před obcí Stehelčeves, kde při průjezdu levotočivou zatáčkou se dostal do smyku, přejel do protisměru a následně mimo vozovku. Tam nejspíš přední částí auta narazil do pařezu a poté předkem a pravým bokem se střetl se stromy. Nakonec vozidlo skončilo v plotu.

Šestadvacetiletý řidič se dostal z auta ven a poté směřoval po svých přímo do Stehelčevse, kde ale cestou vlivem velmi vážného zranění upadl do bezvědomí, přičemž v tomto stavu byl nalezen.

Protože se nevědělo, zda muž cestoval v autě sám, na propátrání okolí byl vyslán na pomoc psovod se služebním psem a také vrtulník. Žádné jiné osoby nebyly v místě nehody ani v jejím okolí nalezeny.

Veškerými okolnostmi a příčinou se zabývají v současné době dopravní policisté.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. dubna 2022

