Řidič vyjel plynule mimo komunikaci, kde narazil do několika stromů

LOM U TACHOVA – Na následky zranění, která při nehodě utrpěl, na místě zemřel.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení, ke které došlo kolem 20:00 hod. na silnici mezi obcemi Brod nad Tichou a Lom u Tachova. Ve směru na obec Lom jel s osobním vozidlem 30letý muž. Z dosavadního šetření vyplývá, že z dosud nezjištěných příčin vyjel na rovném úseku v mírném stoupání na pravou krajnici a následně do pravého silničního příkopu, kde nejprve pravým bokem auta postupně narazil do tří stromů a následně pak čelně narazil do kmene dalšího stromu. Při nárazu řidič utrpěl zranění, v důsledků kterých na místě zemřel. Z ohledání místa je zřejmé, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Dalším šetřením policisté zjistili, že řidič nebyl vlastníkem řidičského oprávnění a měl vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do března roku 2023. Zda muž řídil pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek bude zřejmé až na základě výsledků nařízené soudní pitvy. Veškerými okolnostmi havárie se nyní zabývají tachovští kriminalisté.



17. 8. 2021

