Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič vlivem mikrospánku přejel do protisměru

CHODOVÁ PLANÁ – Po střetu dvou vozidel odvezli záchranáři čtyři zraněné osoby. Z nich byly tři děti.

Tachovští dopravní policisté přijali v sobotu, tj. 14. 5., oznámení o nehodě, která se stala kolem 15:45 hod. na silnici I. třídy číslo 21 u obce Chodová Planá. Ve směru na Planou jel s vozidlem Škoda Superb 43letý řidič. Z dosud zjištěných skutečnostní vyplývá, že řidič vlivem mikrospánku vyjel do protisměru, kde levou přední částí vozidla narazil do levé části protijedoucího auta značky Škoda Octavia, které řídila 47letá žena. Po střetu byla oktavie odmrštěna vpravo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo ke zranění nezletilé spolujezdkyně ve vozidle Škoda Superb, řidičky vozidla Škoda Octavia a jejích dvou nezletilých spolujedoucích. Všichni čtyři byli převezeni záchrannou službou do nemocnice na ošetření. S řidiči policisté provedli dechové zkoušky, které vyloučily požití alkoholu před jízdou. Vzniklou škodu odhadli na celkových 70 000 korun, nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

16. 5. 2022

vytisknout e-mailem