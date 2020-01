Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič vjel za pravou krajnici

STAŇKOV – Narazil do ovocných stromů, oplocení a sloupu elektrického vedení. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob.

K dopravní nehodě došlo dne 25. ledna 2020 v 10:50 hodin na komunikaci č. III/1853 mezi obcemi Staňkov a Osvračín. Třiadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia jel s vozidlem ve směru jízdy od obce Staňkov na obec Osvračín. Po projetí levotočivé zatáčky vjel s vozidlem za pravou krajnici a dále do silničního příkopu, kde postupně narazil do ovocných stromů, oplocení pozemku a do sloupu elektrického vedení. Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní. Ke zranění osob nedošlo. K přerušení elektrického vedení rovněž nedošlo. Při dopravní nehodě byla na vozidle Škoda Octavia škoda vyčíslena na 40 tisíc korun, na ovocných stromech na 1 tisíc korun, na oplocení pozemku na 2 tisíce korun a na sloupu elektrického vedení vznikla škoda 10 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. ledna 2020

vytisknout e-mailem